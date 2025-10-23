NATO pozvan da poveća ulaganja u čista goriva radi smanjenja zavisnosti od Rusije

Grupa vojnih veterana i stručnjaka za odbranu pozvala je evropske lidere i članice NATO-a da povećaju ulaganja u obnovljive izvore energije i goriva sa niskim sadržajem ugljenika kako bi se smanjila zavisnost od ruskih fosilnih goriva i ojačala energetska bezbednost Alijanse.

U pismu upućenom evropskim šefovima vlada pred samit u Briselu, potpisnici su istakli da je Evropska unija prošle godine platila skoro 22 milijarde evra za uvoz fosilnih goriva iz Rusije - više nego što je izdvojila za finansijsku podršku Ukrajini, preneo je Blumberg. Prema procenama, potrošnja EU na ruski gas od februara 2024. iznosila je 75 odsto ruskog vojnog budžeta iz prethodne godine. "Iako se EU obavezala da će do kraja 2027. godine obustaviti uvoz ruske