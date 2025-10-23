Vučić: Ozbiljan hibridni rat se vodi protiv naše zemlje, sve radim da sačuvamo mir

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se ozbiljan hibridni rat vodi protiv naše zemlje već duže vreme i istakao da je do sada bilo više od 25.000 neprijavljenih skupova, kao i da je kao predsednik radio sve da sačuva mir i stabilnost Srbije. "Kao predsednik Srbije uradio sam sve da sačuvamo mir i stabilnost.

Sankcije NIS-u, ali ne samo te sankcije već i svi pritisci kojima smo izloženi sa različitih strana sveta. Ponavljam, sa različitih strana sveta. Hibridni uticaj koji dolazi sa različitih strana sveta, nešto je što ugrožava Srbiju već duže vreme. Osnovni razlog je jasan. To je nezavisna i suverena politika koju Republika Srbija vodi, koju ne vodi niko sem građana Srbije", rekao je Vučić za RTS. Istakao je da zato ta politika mora da bude srušena. Vučić je tako