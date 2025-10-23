Zvezda ima ulogu autsajdera! Kladionice objavile kvote za meč crveno-belih i Brage: Portugalci su favoriti, ali...

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 gostuju Bragi u meču trećeg kola Lige Evrope.

Braga ima ulogu favorita u ovom meču i kvota na trijumf portugalske ekipe iznosi tačno dva. Ali, ni Zvezda nije bez svojih šansi! Kvota na crveno-bele iznosi 4,10 dok je na nerešen ishod 3,60. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...