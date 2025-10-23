Zvezda ima ulogu autsajdera! Kladionice objavile kvote za meč crveno-belih i Brage: Portugalci su favoriti, ali...

Kurir pre 48 minuta
Zvezda ima ulogu autsajdera! Kladionice objavile kvote za meč crveno-belih i Brage: Portugalci su favoriti, ali...

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 gostuju Bragi u meču trećeg kola Lige Evrope.

Braga ima ulogu favorita u ovom meču i kvota na trijumf portugalske ekipe iznosi tačno dva. Ali, ni Zvezda nije bez svojih šansi! Kvota na crveno-bele iznosi 4,10 dok je na nerešen ishod 3,60. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Nemci sude Zvezdi!

Nemci sude Zvezdi!

Sportske.net pre 7 minuta
Zvezda u Bragi traži prvu pobedu u Ligi Evrope

Zvezda u Bragi traži prvu pobedu u Ligi Evrope

RTV pre 1 sat
Partija sezone ne prikriva sebičluk - navijači Reala ljuti na Hezonju!

Partija sezone ne prikriva sebičluk - navijači Reala ljuti na Hezonju!

Sportske.net pre 1 sat
Zvezda u Areni protiv Baskonije za četvrtu pobedu u nizu

Zvezda u Areni protiv Baskonije za četvrtu pobedu u nizu

RTV pre 1 sat
Zvezda u „portugalskom Rimu“ juri prvu pobedu u Evropi

Zvezda u „portugalskom Rimu“ juri prvu pobedu u Evropi

Sputnik pre 57 minuta
Braga voli srpske fudbalere: Trojica zvezdaša u „kamenolomu“

Braga voli srpske fudbalere: Trojica zvezdaša u „kamenolomu“

Sport klub pre 1 sat
Zvezda će morati da "kopa" - kamenolom kao prekretnica

Zvezda će morati da "kopa" - kamenolom kao prekretnica

B92 pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPortugalLiga Evropefk crvena zvezdakladionicabragakvote

Sport, najnovije vesti »

Kako antidepresivi utiču na fizičko zdravlje: Prva rang lista

Kako antidepresivi utiču na fizičko zdravlje: Prva rang lista

Radio 021 pre 37 minuta
Kako antidepresivi utiču na fizičko zdravlje: Prva rang lista

Kako antidepresivi utiču na fizičko zdravlje: Prva rang lista

BBC News pre 37 minuta
NBA: Brutalne partije Janisa i Vembanjame, Rajaković ubedljivo slavio, Srbi se još bude (VIDEO)

NBA: Brutalne partije Janisa i Vembanjame, Rajaković ubedljivo slavio, Srbi se još bude (VIDEO)

Danas pre 27 minuta
"Bomba" na Malom Kalemegdanu - Džered Batler potpisao za Zvezdu!

"Bomba" na Malom Kalemegdanu - Džered Batler potpisao za Zvezdu!

RTV pre 32 minuta
Dve tribine i dve stene - Zvezda na najskupljem stadionu u Portigaliji

Dve tribine i dve stene - Zvezda na najskupljem stadionu u Portigaliji

Sportske.net pre 48 minuta