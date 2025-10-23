Putnici, uz prtljag, da ponesu i strpljenje: Kakva je situacija na granicama od uvođenja EES sistema

Putnici, uz prtljag, da ponesu i strpljenje: Kakva je situacija na granicama od uvođenja EES sistema

Od početka primene novog Sistema evidentiranja ulazaka i izlazaka iz država-članica Evropske unije (EES), 12. oktobra, iskustva beogradskih prevoznika na međunarodnim linijama pokazuju da putnici moraju uz prtljag poneti i puno strpljenja jer zadržavanja na granici za ulaz u države članice Evropske unije mogu potrajati i duže od dva sata.

Sistem EES predviđa automatsku registraciju državljana zemalja izvan EU svaki put prilikom prelaska spoljne šengenske granice, a dugoročni cilj je postupno smanjenje vremena čekanja u redovima za kontrolu pasoša, kao i pojednostavljenje i automatizacija graničnih procedura. Primena EES se podrazumeva za državljane zemalja izvan EU koji u zemlje Unije putuju na boravak do 90 dana unutar razdoblja od 180 dana, a odnosi se i na putnike kojima je potrebna viza i ako su
