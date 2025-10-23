Doktor o stanju povređenog u „ćacilendu“: Operisan juče, nadamo se da neće biti više intervencija

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Doktor o stanju povređenog u „ćacilendu“: Operisan juče, nadamo se da neće biti više intervencija
Doktor Vladimir Arsenijević izjavio je da je M.B. (57) operisan juče u Urgentnom centru ambulantne hirurgije, nakon što je povređen iz vatrenog oružja u šatorskom naselju ispred Doma Narodne skupštine, dodajući da se nada da pacijent neće imati više intervencija. „Mi se nadamo da neće biti više intervencija, ali s obzirom na anatomsku regiju povrede, ne bih se egzaktno izjašnjavao o budućnosti“, rekao je doktor za Radio-televiziju Srbije (RTS). Prema njegovim
