UŽIVO Liga Evrope na Nova.rs: Zvezdini rival u problemu, šok za Aston Vilu

Crvena zvezda gostuje u Bragi, ali se pored toga igra još osam mečeva širom Evrope u okviru trećek gola drugog po jačini takmičenja.

Od rivala sa kojima će igrati Zvezda, od 19 časova FCSB dočekuje Bolonju u vrlo zanimljivom okršaju. Sa druge strane, prvi favorit takmičenja Aston Vila gostuje Fo Ahed Iglsu. Možda i derbi kola se igra u Istanbulu između Fenerbahčeaa i Štutgarta. U ostlaim mečevima se sastaju Bran i Rendžers, Genk i Betis, Lion i Bazel i Slacburg i Ferencvaroš. Sv emožete pratit u tekstualnim prenosima ispod.