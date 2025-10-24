„Ovako kako smo igrali prvo poluvreme ne treba da se ponavlja“: Obradović je tražio jednu stvar od svojih igrača posle prvih 20 minuta

Danas pre 4 sati  |  M. L.
Košarkaši Crvene zvezde su savladali Baskoniju sa 90:72 (21:20, 19:23, 32:15, 18:14) u šestom kolu Evrolige.

Pobeda je na kraju bila rutinska, ali posle prvih 20 minuta prednost je bila na strani gostiju. Trener Zvezde Saša Obradović je dobio ptanje šta je rekao igračima na poluvremenu. – Rekao sam da podignemo agresivnost. Nismo u prvom delu bili onakvi kakvi smo bili kada pobeđujemo protinike. Dobro je da smo pobedili i što možemo iz pobede da naučimo na našim greškama. Ovako kako smo igrali prvo poluvreme ne treba da se ponavlja. Podigli smo agresivnost u drugom
