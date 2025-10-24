Tanjga: Odlično prvo poluvreme

Šef stručnog štaba Vojvodine Miroslav Tanjga zadovoljan je nakon pobede u Kruševcu.

Fudbaleri "stare dame" pobedili su u gostima ekipu Napretka rezultatom 4:1, a sva četiri pogotka postigli su prvom poluvremenu. "Da budemo iskreni, očekivali smo veći otpor i za to smo se pripremali čitave sedmice, ali moram da čestitam svojoj ekipi na prikazanoj igri, posebno u prvom poluvremenu u kom smo postigli četiri gola", rekao je Tanjga. Prema njegovim rečima, na poluvremenu je igračima rekao da isto tako i Vojvodina može da primi neki gol. "Hteo sam da ih