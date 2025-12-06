Na semaforu 2,7 sekunde, a Zvezda dobija najlakši koš: Pogledajte kako je Španac prodao fintu Kodiju

Mondo pre 53 minuta  |  Dušan Ninković
Na semaforu 2,7 sekunde, a Zvezda dobija najlakši koš: Pogledajte kako je Španac prodao fintu Kodiju

Košarkaši Barselone savladali su Crvenu zvezdu u Beogradskoj areni (89:79), zahvaljujući impresivnim partijama Vila Klajburna (22 poena) i Darija Brizuele (17 poena).

Veoma dobri bili su još i Tornike Šengelija sa 15 i Kevin Panter sa 14 postignutih poena, ali treba istaći i da su svi košarkaši španskog tima dali svoj dobrinos u velikoj pobedi na gostovanju u Beogradu. Primera radi, ne preterano zapaženi Huani Markos meč je završio sa četiri poena, dva skoka i dve asistencije, a ostaće mu lepa uspomena na glavni grad Srbije jer je pleju Crvene zvezde Kodiju Miler-Mekintajeru "prodao fazon" pri izvođenju auta. Pošto se košarkaš
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Nikola Jokić posle preokreta: Bio sam agresivniji u drugom poluvremenu

Nikola Jokić posle preokreta: Bio sam agresivniji u drugom poluvremenu

Euronews pre 53 minuta
Jokić pričao o jezivim ogrebotinama koje ima na desnoj ruci! Da li je moguće da su nastale ovako?! Srbin stao pred kamere, pa…

Jokić pričao o jezivim ogrebotinama koje ima na desnoj ruci! Da li je moguće da su nastale ovako?! Srbin stao pred kamere, pa otkrio sve detalje!

Kurir pre 3 minuta
Jokić nikada nije pričao o saigračima ovako: „Ovaj tim jednostavno…“

Jokić nikada nije pričao o saigračima ovako: „Ovaj tim jednostavno…“

Nova pre 34 minuta
Sporo krenuo, a onda - čista magija! Ovako je Nikola Jokić uništio Atlantu: Pogađao odakle je hteo, delio asistencije od kojih…

Sporo krenuo, a onda - čista magija! Ovako je Nikola Jokić uništio Atlantu: Pogađao odakle je hteo, delio asistencije od kojih se vrti u glavi... (video)

Kurir pre 49 minuta
Jokić: "Od kada sam ovde, ovaj tim nikad nije odustao"

Jokić: "Od kada sam ovde, ovaj tim nikad nije odustao"

Sportske.net pre 18 minuta
(VIDEO) Miler-Mekintajer „naseo“ na foru s basketa

(VIDEO) Miler-Mekintajer „naseo“ na foru s basketa

Sport klub pre 9 minuta
"Pogodio me je ovaj poraz..." Legendarni trener neutešan nakon poraza Zvezde od Barselone

"Pogodio me je ovaj poraz..." Legendarni trener neutešan nakon poraza Zvezde od Barselone

Večernje novosti pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaBarselonaBeogradska Arena

Sport, najnovije vesti »

"Izgleda kao da ne mogu zajedno" - Ovo su igrači koji su kumovali porazu Zvezde!

"Izgleda kao da ne mogu zajedno" - Ovo su igrači koji su kumovali porazu Zvezde!

Sportske.net pre 39 minuta
Rukometašice Srbije protiv Crne Gore za četvrtfinale Svetskog prvenstva (RTS 1, 15.30)

Rukometašice Srbije protiv Crne Gore za četvrtfinale Svetskog prvenstva (RTS 1, 15.30)

RTS pre 54 minuta
Zabrana ostaje: FIBA i Evroliga zatvorile vrata Rusima do 2026. godine!

Zabrana ostaje: FIBA i Evroliga zatvorile vrata Rusima do 2026. godine!

Hot sport pre 3 minuta
Susret legendi: Hrvat zagrlio čoveka koji je zbog Željka Obradovića napustio Partizan! (foto)

Susret legendi: Hrvat zagrlio čoveka koji je zbog Željka Obradovića napustio Partizan! (foto)

Hot sport pre 34 minuta
Nikola Jokić posle preokreta: Bio sam agresivniji u drugom poluvremenu

Nikola Jokić posle preokreta: Bio sam agresivniji u drugom poluvremenu

Euronews pre 53 minuta