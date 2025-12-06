"Razumem sve šta mi govore, ali nekad moraš da odgovoriš" Panter pričao o navijačima Zvezde! Pokazao im srednji prst, a sada je otkrio zbog čega je to uradio!

Kurir pre 10 minuta
"Razumem sve šta mi govore, ali nekad moraš da odgovoriš" Panter pričao o navijačima Zvezde! Pokazao im srednji prst, a sada…

Košarkaši Crvene zvezde su u Beogradu, u 14. kolu Evrolige, izgubili od Barselone sa 89:79 (21:17, 25:22, 17:18, 26:22) i sa učinkom od devet pobeda i pet poraza nalaze se na deobi drugog do šestog mesta.

Kevin Panter je u ovom duelu zabeležio 14 poena i šest asistencija, a tokom cele utakmice bio je na meti navijača Zvezde koji su ga sa tribina u više navrata vređali, pa im je pokazao srednji prst. „Navikao sam na to kada igram protiv Crvene zvezde. Uvrede i povici nisu ništa novo“, rekao je Kevin Panter za Mozzart Sport. Nastavlja Panter priču o uvredama sa tribine. „Apsolutno razumem sve šta mi govore. Pu* k****, Kevine* — sve je meni jasno. Živeo sam ovde više
