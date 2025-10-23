Izbor urednika: Haos, džez i samoća

Šta čitamo, slušamo, gledamo…

Od 23. do 26. oktobra, u Jugoslovenskoj kinoteci, u okviru Dana katalonskog filma, biće prikazana ostvarenja Carstvo čula (režija: Džudit Kolelj, Teresa de Pelegri, Isabel Gardela, Nurija Olive-Beljes, Marija Ripolj; 1996), Najvoljenija majka (Žozep Antoni Salgot; 1980), Bum-bum (Rosa Verhes; 1990), Samoća (Roma Gvardijet; 1991), Stvari koje ti nisam nikada rekla (Isabel Košet; 1996), Razlog svega (Ventura Pons; 1995), Tek kad spavam, jasno vidim (Đordi Kadena;