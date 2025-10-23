Teror je poslednji odgovor vlasti

Radar pre 40 minuta  |  Vesna Mališić
Teror je poslednji odgovor vlasti

Sve što se događalo protekle godine svedoči da je posredi ozbiljan sukob prošlosti i budućnosti. Ishod je po prirodi stvari izvestan. Kakvu budućnost može da ima režim kome su politički zatvorenici studenti, profesori i aktivisti, a kriminalci na slobodi

Bliži se godišnjica pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, koja je smrtonosnim koktelom korupcije, nestručnosti, neodgovornosti i političkog nasilja ubila 16 ljudi i pokrenula nezapamćeni masovni otpor koji traje i dalje. I gde smo danas, posle hiljade protesta studenata i građana, hiljade pređenih kilometara, hapšenja, brutalnosti, prebijanja, otkaza i suspenzija, nasilnih penzionisanja, kućnih pritvora? Gde smo posle godine masivne represije koja u
