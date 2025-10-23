Dačić: Rezolucija Evropskog parlamenta o Srbiji je “politički pamflet” i “obiluje neistinama”

Ministar unutršanjih poslova Ivica Dačić je danas ocenio kao “politički pamflet” rezoluciju o Srbiji koju je Evropski parlament (EP) usvojio u Strazburu, u sredu, 22.oktobra.

Dačić je za RTS negirao navode te rezolucije, posebno o postupanju policije i ocenio da obiuje brojnim neistianama. “To je politički pamflet a ne ozbiljan dokument”, kazao je Dačić. Neke od navoda iz rezulicije nazvao je i “ordinarnim lažima” te je ocenio da je nastala “na osnovnu stavova iz Srbije”. Uz napomenui da je ta rezolicija neobavezujuća, uporedio je sa zidnim novinama i oglasnom tablom na koju, kako je kazao, svako može da napiše šta hoće. EP je juče