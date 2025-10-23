Novi Sad obeležio Dan oslobođenja: Položeni venci borcima NOR-a, gradonačelnik poručio da je sloboda neprikosnovena vrednost

Novi Sad obeležio Dan oslobođenja: Položeni venci borcima NOR-a, gradonačelnik poručio da je sloboda neprikosnovena vrednost…

Predstavnici Novog Sada, udruženja boraca i Vojske Srbije položili su danas, povodom Dana oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu, vence na Spomen-groblju boraca narodnooslobodilačkih ratova od 1941-1945. godine.

Gradonačelnik Žarko Mićin ocenio je da je 23. oktobar, kada je 1944. godine oslobođen Novi Sad, jedan od najvažnijih datuma u istoriji grada. "Taj istorijski trenutak nije samo pobeda oružja, već pobeda duha, hrabrosti i želje za slobodom. Oslobodioci Novog Sada su u temelje naše današnje slobode ugradili svoje živote", naveo je gradonačelnik a preneo njegov kabinet. Dodao je da je "dužnost da se to nasleđe čuva odgovornim delovanjem – kroz izgradnju grada u kojem
