Batler novo pojačanje Crvene zvezde

Džered je u karijeri odigrao 148 utakmica u NBA ligi, sa prosekom od 6,7 poena, 1,5 skokova i 2,8 asistencija

Američki plejmejker Džered Batler novo je pojačanje Crvene zvezde, saopštio je danas beogradski klub. - Bivši član Filadelfije i nekadašnji šampion NCAA sa Bejlorom, potpisao je u četvrtak u jutarnjim časovima ugovor sa Crvenom zvezdom, i donosi našem timu brojne kvalitete na pozicijama organizatora igre i beka šutera koje su trenutno oslabljene odsustvom brojnih igrača zbog povreda. Batlera, koji ima 25 godina i visok je 191 centimetar, na NBA draftu 2021. godine