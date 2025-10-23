Evroliga se oglasila zbog najnovijeg Zvezdinog pojačanja, ovo govori kakva bomba stiže u Beograd!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Evroliga se oglasila zbog najnovijeg Zvezdinog pojačanja, ovo govori kakva bomba stiže u Beograd!
Američki košarkaš Džered Batler novi je igrač Crvene zvezde, saopštili su iz kluba rano ujutru, što predstavlja veliko pojačanje za tim sa Malog Kalemegdana! Kako se navodilo poslednjih dana, Olimpijakos je bio najveći favorit za njegov potpis, ali je Zvezda bila uporna i na kraju uspela da dođe do velikog transfera. - Bivši član Filadelfije i nekadašnji šampion NCAA sa Bejlorom, potpisao je u četvrtak u jutarnjim časovima ugovor sa Crvenom zvezdom, i donosi
Otvori na telegraf.rs

