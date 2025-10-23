Zvezda ozvaničila dolazak velikog pojačanja!

Sport klub pre 4 sati  |  Autor: Saša Ozmo
Zvezda ozvaničila dolazak velikog pojačanja!

Košarkaški klub Crvena zvezda ozvaničio je dolazak Džereda Batlera.

Ta vest objavljena je na zvaničnim kanalima kluba. „Bivši član Filadelfije i nekadašnji šampion NCAA sa Bejlorom, potpisao je u četvrtak u jutarnjim časovima ugovor sa Crvenom zvezdom, i donosi našem timu brojne kvalitete na pozicijama organizatora igre i beka šutera koje su trenutno oslabljene odsustvom brojnih igrača zbog povreda“, navodi se na sajtu crveno-belih. Batler je potpisao ugovor do kraja sledeće sezone, dakle do leta 2027. godine. Batlera su na NBA
Ključne reči

NBACrvena ZvezdaFiladelfija

