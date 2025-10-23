Zvezda pala i razbila se u „Kamenolomu“

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su glatko od Brage u trećem kolu Lige Evrope na popularnom „Kamenolomu“ – 2:0 (1:0). Skupo su izabranici Vladana Milojevića platili početničke greške. Učena je slabo reagovao kod prvog, Milson olako izgubio loptu kod drugog.

Ne može se sa takvim greškama igrati protivg ozbiljnih ekipa. Možda protiv klubova u Superligi Srbije, ali Evropa ne trpi improvizaciju i početničke greške. Milojević je odlučio da srce odbrane poveri Brazilcu Rodrigau i Tebuu Učeni, dok je Miloš Veljković ostao na klupi. Desno je bio Korejac Seol, levo Tiknizjan. Upravo je Tebu Učena slabo reagovao kod vodećeg gola Portugalaca, koji su pokazali kako se nesebičnost isplati i šta je to, zapravo timska, igra. Lepa