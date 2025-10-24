Anu i njenog sina izbo bivši dečko: Stravično ubistvo u sred bela dana: Majka preminula na licu mesta, policija traga za ubicom

Blic pre 6 minuta
Anu i njenog sina izbo bivši dečko: Stravično ubistvo u sred bela dana: Majka preminula na licu mesta, policija traga za ubicom

Maskirani ubica je u nedelju u Bremenu prišao na trotoaru Ani R. (30) i izbo nožem nju i njenog sina (12). Nesretna žena je preminula na licu mesta, dok je njen sin preživeo. Nemačka policija pokrenula je potragu za osumnjičenim Kajahanom Ozdemirom zbog ubistva.

Ana je iskrvarila na mestu napada i preminula, dok je njen sin preživeo, ali sa teškim povredama od uboda nožem. Policija sada javno traga za njenim bivšim partnerom. Kajahan Ozdemir osumnjičen je da je napao majku i sina nožem. Policija za njim traga pomoću dve fotografije, kao i putem "Evropskog naloga za hapšenje". Prema navodima istražitelja, ubica je nakon zločina možda pobegao u Tursku. On je otac Anine najmlađe ćerke (2). Policija poziva sve svedoke koji
