Devojčica (10) iz Srbije propala kroz pukotinu u glečeru: Pala u ponor od šest metara: Otišla da skija u neobezbeđeno područje (foto)

Strašna nezgoda dogodila se juče kada je mlada skijašica (10) iz Srbije propala kroz pukotinu na glečeru Hintertuks u Austriju. Desetogodišnja devojčica iz Srbije bila je tamo kao član srpske alpske trening-grupe.

Kako pišu austrijski mediji, ona nije poslušala upustva svog trenera, te je otišla da skija u neobezbeđeno područje skijališta na nadmorskoj visini od 3.100 metara. - Sve se dogodilo na prilazu trening-stazi u zoni crvene staze broj 9, nakon čega je palo u pukotinu i zaustavilo se na steni na dubini od šest metara - navodi policija. Očevici su odmah pozvali pomoć, a pokrenuta je velika akcija spasavanja. - Devojčica je na kraju locirana od strane spasilačkog tima u