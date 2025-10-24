Dušan (21) podlegao povredama posle teške nesreće: Supruga ostala u suzama, iza sebe ostavio i ćerkicu

Dušan Durmišević (21) preminuo je nakon šest dana borbe od teških povreda zadobijenih u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 5. oktobra u Pirotu, a njegova supruga Bojana oprostila se od njega potresnim rečima na društvenim mrežama.

Bojana se oprostila od Dušana (21) koji je stradao u saobraćajnoj nesreći u Pirotu uz njihovu zajedničku fotografiju. - Moja duša je sada tamo kod anđela! Nije mogao da izdrži i služi nama i svojoj ćerkici Nikoliji, služiće anđelima. Dudko moj, duša mi se cepa dok pišem ovo, ali neka mi te anđeli čuvaju, počivaj u miru. Volimo te tvoja ćerkica i ja najviše na svetu - pisalo je u Bojaninoj emotivnoj objavi. Podsetimo, saobraćajna nesreća se desila 5. oktobra oko