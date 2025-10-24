Dušan (21) podlegao povredama posle teške nesreće: Supruga ostala u suzama, iza sebe ostavio i ćerkicu

Blic pre 52 minuta
Dušan (21) podlegao povredama posle teške nesreće: Supruga ostala u suzama, iza sebe ostavio i ćerkicu

Dušan Durmišević (21) preminuo je nakon šest dana borbe od teških povreda zadobijenih u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 5. oktobra u Pirotu, a njegova supruga Bojana oprostila se od njega potresnim rečima na društvenim mrežama.

Bojana se oprostila od Dušana (21) koji je stradao u saobraćajnoj nesreći u Pirotu uz njihovu zajedničku fotografiju. - Moja duša je sada tamo kod anđela! Nije mogao da izdrži i služi nama i svojoj ćerkici Nikoliji, služiće anđelima. Dudko moj, duša mi se cepa dok pišem ovo, ali neka mi te anđeli čuvaju, počivaj u miru. Volimo te tvoja ćerkica i ja najviše na svetu - pisalo je u Bojaninoj emotivnoj objavi. Podsetimo, saobraćajna nesreća se desila 5. oktobra oko
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Jutros sam bila najsrećnija žena, a: Onda..." Potresna poruka supruge Vladimira, koji je stradao u šumi kod Aranđelovca: "Ne…

"Jutros sam bila najsrećnija žena, a: Onda..." Potresna poruka supruge Vladimira, koji je stradao u šumi kod Aranđelovca: "Ne znam kako ću bez tebe"

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Pirot5. oktobarsaobraćajna nesreća

Hronika, najnovije vesti »

Marija (25) umrla u bolnici nakon što je pregažena na ulici: Oglasila se slomljena majka o presudi pijanom vozaču

Marija (25) umrla u bolnici nakon što je pregažena na ulici: Oglasila se slomljena majka o presudi pijanom vozaču

Blic pre 16 minuta
Dušan (21) podlegao povredama posle teške nesreće: Supruga ostala u suzama, iza sebe ostavio i ćerkicu

Dušan (21) podlegao povredama posle teške nesreće: Supruga ostala u suzama, iza sebe ostavio i ćerkicu

Blic pre 52 minuta
Sveštenik kolima usmrtio dečaka (15), sud ga oslobodio krivice! Odbijena žalba porodice Radosavljević, roditelji neutešni…

Sveštenik kolima usmrtio dečaka (15), sud ga oslobodio krivice! Odbijena žalba porodice Radosavljević, roditelji neutešni: "Niko neće odgovarati za smrt mog deteta" (foto)

Blic pre 8 sati
"Jutros sam bila najsrećnija žena, a: Onda..." Potresna poruka supruge Vladimira, koji je stradao u šumi kod Aranđelovca: "Ne…

"Jutros sam bila najsrećnija žena, a: Onda..." Potresna poruka supruge Vladimira, koji je stradao u šumi kod Aranđelovca: "Ne znam kako ću bez tebe"

Blic pre 9 sati
Zaplenjen kokain, marihuana i velika količina novca: U dve akcije MUP-a, uhapšena dvojica dilera

Zaplenjen kokain, marihuana i velika količina novca: U dve akcije MUP-a, uhapšena dvojica dilera

Blic pre 1 dan