"Neću da pričam sa tobom, ne obraćaj mi se": Luka odbrusio Aneli - oduvao je nikad žešće nakon što mu je prišla: "jel si se zaljubio?"

Blic pre 3 sata
"Neću da pričam sa tobom, ne obraćaj mi se": Luka odbrusio Aneli - oduvao je nikad žešće nakon što mu je prišla: "jel si se…

Aneli Ahmić ušla je pre nekoliko dana u rijaliti "Zadruga 9 Elita" i svojim dolaskom napravila pravu pometnju.

Naime, sada su Luka Vujović i Aneli Ahmić ćaskali ispred izolacije kada je ona poželela da sazna da li je Luka već razdvojio krevete, a on joj je odmah dao do znanja da ne želi da razgovara s njom. - Šta je, šta ti je? Opet si zavalio tu u svoje odaje? Na koga ti prebacuješ loptu, je l' si se zaljubio? - Ajde idi spavaj - rekao je Luka - Šta ti znači kao posvađati se i doći ovde? - upitala je Aneli. - Ma pusti ti mene, evo nemoj da mi se obraćaš. Sada ti kažem da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Neću da pričam sa tobom, ne obraćaj mi se" Luka oduvao Aneli čim mu je prišla, definitivno raskid!

"Neću da pričam sa tobom, ne obraćaj mi se" Luka oduvao Aneli čim mu je prišla, definitivno raskid!

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Zadruga

Zabava, najnovije vesti »

Breskvica u plavoj haljini sa resama: Publika ne može da skine pogled sa nje - pohvalila stariju koleginicu: "ona je predivna…

Breskvica u plavoj haljini sa resama: Publika ne može da skine pogled sa nje - pohvalila stariju koleginicu: "ona je predivna osoba, čule smo se"

Blic pre 1 sat
Poznata voditeljka (56) slavi psu rođendan: Kupila mu tortu, sela na pod i objavila emotivan prizor iz doma "Oplemenjuješ…

Poznata voditeljka (56) slavi psu rođendan: Kupila mu tortu, sela na pod i objavila emotivan prizor iz doma "Oplemenjuješ život, srećice naša"

Blic pre 1 sat
Let i led

Let i led

Radar pre 2 sata
"Neću da pričam sa tobom, ne obraćaj mi se" Luka oduvao Aneli čim mu je prišla, definitivno raskid!

"Neću da pričam sa tobom, ne obraćaj mi se" Luka oduvao Aneli čim mu je prišla, definitivno raskid!

Alo pre 2 sata
"Čitava Srbija zna" Voditeljka Pinka se udala u zatvoru, a sada se skinula u bikini, a njena priča šokirala je javnost…

"Čitava Srbija zna" Voditeljka Pinka se udala u zatvoru, a sada se skinula u bikini, a njena priča šokirala je javnost: "Rasprodala sam sve što sam imala" (foto)

Alo pre 2 sata