Osmoro povređenih, među njima i deca: Četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, Hitna imala pune ruke posla

Blic pre 1 sat
Osmoro povređenih, među njima i deca: Četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, Hitna imala pune ruke posla

Osam osoba zadobilo je lakše povrede u četiri saobraćajne nezgode koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Od povređenih osoba u saobraćajnim nezgodama, četvoro dece je sa lakšim povredama prevezeno u Tiršovu, tri osobe su prebačene u lokalne bolnice, dok je jedna osoba zbrinuta na licu mesta. Tokom noći, ekipe Hitne pomoći intervenisale su 121 put, a od toga je 19 intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i astmatičari. (Tanjug)
