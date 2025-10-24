"Potpuno je jasno ko je krivac": Vučić o napadu ispred Skupštine Srbije: Pogođen je metkom, jer je rekao "treba li vam nešto, gospodine"

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je gost emisije "četvrtkom u 9" na RTS-u, gde je govorio o energetici, ekonomiji, izborima, globalnoj politici, kao i o svim ostalim aktuelnim temama u Srbiji.

Vučić se najpre osvrnuo i govorio o jučerašnjem požaru u kampu ispred Skupštine Srbije poznatom kao "Ćacilend". - Kao predsednik Srbije uradio sam sve da sačuvamo mir i stabilnost. Hibridni uticaj koji dolazi sa različitih strana sveta je nešto što ugrožava Srbiju već duže vreme. Osnovni razlog je jasan. To je nezavisna i suverena politika koju Republika Srbija vodi, koju ne voli niko, sem građana Srbije. Zato ta politika mora da bude srušena. S ovim ću da počnem