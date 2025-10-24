Oglasilo se Ministarstvo o napadu na učenika Medicinske škole: Najvažnije da je učenik dobro

Ministarstvo prosvete saopštilo je večeras da se u Medicinskoj školi na Zvezdari, pre početka prvog časa u drugoj smeni, dogodio incident u kome su nepoznata lica utrčala u školu i napala učenika drugog razreda, koji je posle brze rekcije nastavnika, učenika i potom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana pomoć.

Učenik je sve vreme bio svestan i komunikativan, a odmah je obaveštena i policija koja sprovodi dalju istragu, saopštilo je Ministarstvo. Ministarstvo prosvete će preduzeti sve mere propisane Pravilnikom o primeni protokola o postupanju u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, a u saradnji sa školom, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Tužilaštvom i drugim institucijama. Očekujemo zrelu reakciju javnosti i medija koja bi trebalo da bude