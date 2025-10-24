Trampovo „bejbi-sitovanje“ Netanjahua: CNN analizira krhko primirje u Gazi

Danas pre 32 minuta  |  S. D.
Američki zvaničnik je to nazvao „Bibi-sitovanje“ – rotacijom najviših članova Trampove administracije koji se smenjuju u nadgledanju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, poznatog pod nadimkom „Bibi“, kako bi se uverili da se pridržava prekida vatre kojem su posredovale SAD, piše CNN.

Time je preokrenuta poruka iz reklame za izbornu kampanju starije od decenije, u kojoj je Netanjahu bio „Bibi-siter“ – onaj koji pazi decu jednog para dok su oni na večernjem izlasku. Sada su SAD te koje preuzimaju tu ulogu, šaljući izaslanike, članove kabineta, pa čak i predsednika, kako bi obezbedili sprovođenje tek dogovorenog sporazuma o prekidu vatre u Gazi. Ukratko, „čuvar Bibi“ postao je onaj o kome se vodi briga. U razmaku od samo dve nedelje, Izrael je
IzraelCNNGaza

