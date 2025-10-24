Vučić: Izbori najverovatnije 2026. da bismo izašli u susret onima koji drugačije misle, blokaderima i opoziciji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će izbori biti na vreme i u skladu sa zakonskim rokovima, „a i pre njih da bismo izašli u susret onima koji drugačije misle, blokaderima i opoziciji“, najverovatnije 2026. godine, tvrdeći da je kao predsednik učinio sve da se sačuvaju mir i stabilnost.

Vučić je, u emisiji „Četvrtkom u devet“ Radio-televizije Srbije, rekao da će održavanje izbora zavisiti od nadležne institucije, da su zahtevi blokadera i opozicije „fontana želja“, ostavljajući mogućnost da podnese ostavku na predsedničku funkciju. Nema nikakvog plana i programa, cilj je samo srušiti Vučić, tvrdi šef države. On smatra i da sudije i tužioci rade onakao kako im ulica naređuje, da donose odluke „pod uticajem ulice, neki dobrovoljno, neki da ne budu