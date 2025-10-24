Vučić: Rezolucija dobila podršku manjeg broja evroposlanika nego prethodna, nama je EU veoma važna

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je večeras da je rezolucija o Srbiji, koja je u sredu usvojena u Evropskom parlamentu, dobila podršku manjeg broja evroposlanika nego prethodna, koja je bila mnogo lošija od ove, ponavljajući da bi Srbija bila „šampion sveta da je uvela sankcije Rusiji“.

Protiv rezolucije je bilo 60 glasova više nego kada je usvajana prošla rezolucija i više poslanika je bilo uzdržano, rekao je Vučić i istakao za RTS da je za novu rezoluciju glasalo sedam ili osam poslanika više nego za prethodnu. On je dodao da su predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Saveta EU Antonio Kosta simboli moći i donosioci odluka, te da je u tom smislu jasno da ih ne donosi EP. Mi tri i po godine nismo otvorili nijedno