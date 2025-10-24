Vučić: Rezolucija dobila podršku manjeg broja evroposlanika nego prethodna, nama je EU veoma važna

Danas pre 38 minuta  |  FoNet
Vučić: Rezolucija dobila podršku manjeg broja evroposlanika nego prethodna, nama je EU veoma važna

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je večeras da je rezolucija o Srbiji, koja je u sredu usvojena u Evropskom parlamentu, dobila podršku manjeg broja evroposlanika nego prethodna, koja je bila mnogo lošija od ove, ponavljajući da bi Srbija bila „šampion sveta da je uvela sankcije Rusiji“.

Protiv rezolucije je bilo 60 glasova više nego kada je usvajana prošla rezolucija i više poslanika je bilo uzdržano, rekao je Vučić i istakao za RTS da je za novu rezoluciju glasalo sedam ili osam poslanika više nego za prethodnu. On je dodao da su predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Saveta EU Antonio Kosta simboli moći i donosioci odluka, te da je u tom smislu jasno da ih ne donosi EP. Mi tri i po godine nismo otvorili nijedno
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Gube U borbi protiv Srbije": Vučić: Rezolucija EP usvojena sa manje glasova nego pre

"Gube U borbi protiv Srbije": Vučić: Rezolucija EP usvojena sa manje glasova nego pre

Blic pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRTSEUPredsednik SrbijeRusijaEvropska komisija

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Izbori najverovatnije 2026. da bismo izašli u susret onima koji drugačije misle, blokaderima i opoziciji

Vučić: Izbori najverovatnije 2026. da bismo izašli u susret onima koji drugačije misle, blokaderima i opoziciji

Danas pre 18 minuta
"Uvek postoji mogućnost da podnesem ostavku": Vučić: Izbori će biti sledeće godine, pre zakonskog roka

"Uvek postoji mogućnost da podnesem ostavku": Vučić: Izbori će biti sledeće godine, pre zakonskog roka

Blic pre 23 minuta
Vučić: Rezolucija dobila podršku manjeg broja evroposlanika nego prethodna, nama je EU veoma važna

Vučić: Rezolucija dobila podršku manjeg broja evroposlanika nego prethodna, nama je EU veoma važna

Danas pre 38 minuta
"Gube U borbi protiv Srbije": Vučić: Rezolucija EP usvojena sa manje glasova nego pre

"Gube U borbi protiv Srbije": Vučić: Rezolucija EP usvojena sa manje glasova nego pre

Blic pre 42 minuta
"Potpuno je jasno ko je krivac": Vučić o napadu ispred Skupštine Srbije: Pogođen je metkom, jer je rekao "treba li vam nešto…

"Potpuno je jasno ko je krivac": Vučić o napadu ispred Skupštine Srbije: Pogođen je metkom, jer je rekao "treba li vam nešto, gospodine"

Blic pre 48 minuta