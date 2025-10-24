Predsednik Vučić na otvaranju fabrike "Muehlbauer": Ovo je jedna od najboljih kompanija u svetu

Euronews pre 19 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Predsednik Vučić na otvaranju fabrike "Muehlbauer": Ovo je jedna od najboljih kompanija u svetu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje u Staroj Pazovi otvaranju nove fabrike nemačke kompanije Milbauer za proizvodnju biometrijskih dokumenata uz primenu veštačke inteligencije i potpunu automatizaciju.

Vučić se odmah po dolasku u fabriku sastao sa rukovodstvom kompanije. Otvaranju prisustvuje i ambasadorka Nemačke u Srbiji Anke Konrad. Predsednik Vučić je na početku obilaska rekao da je reč o jednoj od najboljih fabrika na svetu. "Ovo što ovde vidimo u Pazovi je jedna od najboljih fabrika u svetu. Pre godinu i po dana smo postavili kamen temeljac. Oni rade dokumenta. Sada sam gledao kako rade. Postaviće kioske, dođete, slikate se, i onda uradite pasoš. U naredne
Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeNemačkaStara Pazova

