Tramp na samitu ASEAN-a u Maleziji: Fokus na trgovinske pregovore sa Kinom

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Blok zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) biće domaćin svetskim liderima na samitu ovog vikenda u Kuala Lumpuru, koji se održava paralelno sa trgovinskim pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Kine.

Samit će biti prva stanica američkog predsednika Donalda Trampa na njegovoj petodnevnoj turneji kroz Aziju, koja obuhvata Maleziju, Japan i Južnu Koreju. Tramp će tokom samita prisustvovati i potpisivanju sporazuma o primirju između Tajlanda i Kambodže, prenosi Rojters. Na samitu će učestvovati lideri SAD, Kine, Brazila, Južne Afrike i Japana, a u nedelju će ASEAN zvanično pozdraviti Istočni Timor kao svog 11. člana. U fokusu su i trgovinski pregovori SAD-Kina,
