Potpuno je preporodio crvenu zvezdu: I rivali se dive Saši Obradoviću!

Ipak, znala je Mega da bude nagazna mina Zvezdi! Košarkaši Mege nakon trijumfa nad moskovskim CSKA na startu Vinlajn Basket kupa okreću se obavezama u ABA ligi, gde će u okviru 4. kola gostovati ekipi Crvene zvezde.

Duel je zakazan za subotu, 25. oktobar, u dvorani Aleksandar Nikolić, sa početkom od 20.00 časova, uz direktan prenos na kanalima Arene sport. Trener Mege, Vule Avdalović, istakao je da njegov tim očekuje veliki izazov: „Pred nama je veliki izazov. Igramo protiv Crvene zvezde koja je ostvarila svih pet pobeda posle smene glavnog trenera. Dolazak Saše Obradovića je preporodio tim i igraju sa mnogo boljom energijom nego na početku sezone. Mi nismo imali mnogo vremena