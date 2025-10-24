Potpuno je preporodio crvenu zvezdu: I rivali se dive Saši Obradoviću!

Hot sport pre 36 minuta
Potpuno je preporodio crvenu zvezdu: I rivali se dive Saši Obradoviću!

Ipak, znala je Mega da bude nagazna mina Zvezdi! Košarkaši Mege nakon trijumfa nad moskovskim CSKA na startu Vinlajn Basket kupa okreću se obavezama u ABA ligi, gde će u okviru 4. kola gostovati ekipi Crvene zvezde.

Duel je zakazan za subotu, 25. oktobar, u dvorani Aleksandar Nikolić, sa početkom od 20.00 časova, uz direktan prenos na kanalima Arene sport. Trener Mege, Vule Avdalović, istakao je da njegov tim očekuje veliki izazov: „Pred nama je veliki izazov. Igramo protiv Crvene zvezde koja je ostvarila svih pet pobeda posle smene glavnog trenera. Dolazak Saše Obradovića je preporodio tim i igraju sa mnogo boljom energijom nego na početku sezone. Mi nismo imali mnogo vremena
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Avdalović: Bićemo maksimalno motivisani, Obradović je preporodio Zvezdu

Avdalović: Bićemo maksimalno motivisani, Obradović je preporodio Zvezdu

RTS pre 43 minuta
"Njegov dolazak je preporodio tim" Trener Mege pred meč sa Zvezdom pričao o Saši Obradoviću - njegove reči su mnoge oduševile!…

"Njegov dolazak je preporodio tim" Trener Mege pred meč sa Zvezdom pričao o Saši Obradoviću - njegove reči su mnoge oduševile!

Kurir pre 57 minuta
Avdalović: Obradović preporodio Zvezdu

Avdalović: Obradović preporodio Zvezdu

Sportski žurnal pre 36 minuta
"Obradović je preporodio tim": Oglasio se Vule Avdalović pred utakmicu Zvezda - Mega

"Obradović je preporodio tim": Oglasio se Vule Avdalović pred utakmicu Zvezda - Mega

Večernje novosti pre 57 minuta
"Obradović je preporodio Zvezdu"

"Obradović je preporodio Zvezdu"

B92 pre 1 sat
Saša Obradović otkrio šta mu je rekao Moneke u četiri oka posle meča sa Baskonijom

Saša Obradović otkrio šta mu je rekao Moneke u četiri oka posle meča sa Baskonijom

Danas pre 2 sata
Obradović se šokirao, pa opsovao! Pogledajte reakciju trenera Zvezde koja je nasmejala sve

Obradović se šokirao, pa opsovao! Pogledajte reakciju trenera Zvezde koja je nasmejala sve

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaCSKAABA ligaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Loš glas daleko se čuje: “Novak Đoković – neprijatelj broj 1 u Srbiji”

Loš glas daleko se čuje: “Novak Đoković – neprijatelj broj 1 u Srbiji”

Danas pre 22 minuta
Blekiju je pao kamen sa srca: „Iza nas je težak period!“

Blekiju je pao kamen sa srca: „Iza nas je težak period!“

Hot sport pre 3 minuta
De Minor i Zverev u polufinalu turnira u Beču

De Minor i Zverev u polufinalu turnira u Beču

RTS pre 7 minuta
Jošilo: Test karaktera protiv šampiona ABA lige

Jošilo: Test karaktera protiv šampiona ABA lige

Morava info pre 17 minuta
Barsa bez jednog od najboljih igrača pred El Klasiko

Barsa bez jednog od najboljih igrača pred El Klasiko

Sport klub pre 17 minuta