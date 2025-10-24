Denver Nagetsi nisu favoriti! Kladionice objavile kvote za prvi Jokićev meč u novoj sezoni: Evo kolike šanse daju Denveru proitv Golden Stejta

Kurir pre 3 minuta
Čekanju je došao kraj - Nikola Jokić izlazi na teren i počinje novu NBA sezonu.

U noći između četvrtka i petka (04.00) Denver Nagetsi igraju protiv Golden Stejta u gostima, a kladionice su objavile kvote za ovaj meč. Uloga favorita ide u ruke Golden Stejtu, te je kvota na Voriorse 1,70, ali ni Denver Nagetsi nisu bez šansi i kvota na njihovu pobedu je 2,15. Šta vi mislite, ko će slaviti na ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
