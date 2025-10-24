Oslabljeni Partizan dočekuje Pariz u "Areni"

Košarkaši Partizana dočekuju Pariz u utakmici šestog kola Evrolige. Meč koji počinje od 20.30 u "Beogradskoj areni" možete da pratite iz časa u čas na našem portalu.

Povreda Karlika Džonsa na meču sa FMP-om drastično utiče na stanje Partizana. U sastavu nema ni pridošlice Šejka Miltona, koji se nije ni razigrao, a već mu se desio lakši peh. Dok crno-beli duže vreme rovare po tržištu u potrazi za centrom, sad će morati da potpišu još jednog plejmejkera. Dvejnu Vašingtonu se dodaje novo opterećenje na leđa u segmentu razigravanja ostalih, što mu nije jača strana. Ušao je u odličnu formu, rešivši duele sa Baskonijom i FMP-om, ali