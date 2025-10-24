Hrvati vraćaju obavezni vojni rok: Otkriveno koliko novca će dobiti vojnici, ali i koliko su kazne!

Hrvatski sabor je danas većinom poslaničkih glasova odlučio da nakon 17 godina vrati obavezno služenje vojnog roka u trajanju od dva meseca, a prvi vojnici se u kasrnama u Kninu, Slunju i Požegi očekuju početkom iduće godine.

Iz MORH-a je saopšteno da se na godišnjem nivou planira pozivanje oko 4.000 regruta raspoređenih u pet naraštaja. Pre obuke regruti će prolaziti zdravstveni pregled. Obveznici mogu biti upućeni na osposobljavanje ili dobiti odlaganje ove obaveze propisane zakonom do kraja 29. godine života ili, pak, biti oslobođen obaveze pod uslovima i na način propisan zakonom. Osobama koje zbog verskih ili moralnih nazora ne žele da učestvuju u vojničkim dužnostima biće