Nba nastavlja da obara rekord: Tek što je liga počela...

Kurir pre 2 sata
Nba nastavlja da obara rekord: Tek što je liga počela...

Utakmica između Oklahome i Hjustona sa kojom je započeta nova sezona u NBA ligi bila je najgledanija u od 2010. godine.

Čak 5.61 milion ljudi bilo je prikovano za televizor u trentku kada se prikazivala premijerna utakmica nove sezone u NBA ligi. U 2010. godini sezona je zbog lokauta krenula tek na božić, i to utakmicom Majamija, za koji je tad debitovao Lebron Džejms. Ni druga utakmica prvog dana NBA lige nije oskudevala kada se radi o broju gledalaca. Duel Golden Stejt Voriorsa i Los Anđeles Lejkersa pratilo je 5.11 miliona navijača. Tako su brojke skočile na skoro 90 odsto u
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Micićeva dominacija – Petrušev dobar u lošem Dubaiju

Micićeva dominacija – Petrušev dobar u lošem Dubaiju

Sputnik pre 2 sata
Nikada više gledalaca - NBA oborio još jedan rekord

Nikada više gledalaca - NBA oborio još jedan rekord

B92 pre 3 sata
Sezona je tek počela, a Jokić je već izjednačio neverovatan rekord! Promašio je šut za pobedu i postao tragičar, ali je uspeo…

Sezona je tek počela, a Jokić je već izjednačio neverovatan rekord! Promašio je šut za pobedu i postao tragičar, ali je uspeo nešto spektakularno!

Kurir pre 4 sati
Tek je počelo, a Jokić popunio još jednu istorijsku kolonu

Tek je počelo, a Jokić popunio još jednu istorijsku kolonu

Sportske.net pre 4 sati
"Dao ključeve Nikoli i rekao - ovaj auto je za tebe": Jokić od saigrača napravio zver, on ga dirnuo gestom

"Dao ključeve Nikoli i rekao - ovaj auto je za tebe": Jokić od saigrača napravio zver, on ga dirnuo gestom

Mondo pre 4 sati
Desi se i Jokiću da podbaci: "Moram da se adaptiram" VIDEO

Desi se i Jokiću da podbaci: "Moram da se adaptiram" VIDEO

B92 pre 4 sati
Miler-Mekintajer na čistom srpskom oduševio navijače Zvezde: "Mi o vuku..."

Miler-Mekintajer na čistom srpskom oduševio navijače Zvezde: "Mi o vuku..."

Sportske.net pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBALebron DžejmsLos AnđelesBožić

Sport, najnovije vesti »

Slavna francuska biatlonka, desetostruka šampionka sveta i osvajačica srebra na OI, osuđena zbog prevare

Slavna francuska biatlonka, desetostruka šampionka sveta i osvajačica srebra na OI, osuđena zbog prevare

Danas pre 37 minuta
UŽIVO: Kostići i Sek matirali Lalatovića (VIDEO)

UŽIVO: Kostići i Sek matirali Lalatovića (VIDEO)

Sport klub pre 21 minuta
Vranjancu Iliji Krstiću zlato na Svetskom prvenstvu u Poljskoj

Vranjancu Iliji Krstiću zlato na Svetskom prvenstvu u Poljskoj

Vranje news pre 11 minuta
Kostići i Sek proradili protiv Mladosti, Partizan pokvario Lalatovićevu priliku za jubilej

Kostići i Sek proradili protiv Mladosti, Partizan pokvario Lalatovićevu priliku za jubilej

Sportske.net pre 1 minut
Partizanove ‘bebe’ slavile u humskoj: Mladost pokazala zube, ali ‘crno-beli’ ipak znatno bolji!

Partizanove ‘bebe’ slavile u humskoj: Mladost pokazala zube, ali ‘crno-beli’ ipak znatno bolji!

Hot sport pre 1 minut