Virtus "zaključao" PAO, Ataman bio van sebe, poslat na "hlađenje"!

Košarkaši Virtusa iz Bolonje savladali su Panatinaikos sa 92:75 (19:15, 29:20, 21:18, 23:22) u meču šestog kola Evrolige.

Utakmicu je obeležilo isključenje nervoznog trenera Atinjana Ergina Atamana početkom drugog poluvremena nakon što je nakon gledanja snimka dosuđen nesportski faul prvoj zvezdi gostiju Kendriku Nanu prilikom prodora. A nervozan je i pre toga bio turski trener jer je Virtus igrao izvanredno. Nametnuo se tim iz Bolonje već u prvoj četvrtini koju je sjajno odigrao srpski internacionalac Alen Smailagić koji je u njoj ubacio osam, da bi meč završio sa 14 poena. Kada su
KošarkaBolonjaPanatinaikosEvroligaAlen Smailagić

