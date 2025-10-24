Otimanje ruske imovine: Zemlje EU opet nisu uspele da se dogovorile da se sredstva koriste za potrebe Ukrajine

Kurir pre 6 sati  |  RIA Novosti
Otimanje ruske imovine: Zemlje EU opet nisu uspele da se dogovorile da se sredstva koriste za potrebe Ukrajine
Zemlje EU na samitu nisu uspele da se dogovore oko predloga Evropske komisije da se ruska sredstva koriste za potrebe Kijeva, navodi se u pisanim zaključcima sastanka. „U tom smislu, Evropski savet poziva Evropsku komisiju da što pre predstavi opcije finansijske podrške na osnovu procene finansijskih potreba Ukrajine i poziva Evropsku komisiju i Savet da nastave svoj rad kako bi se Evropski savet mogao vratiti ovom pitanju na svom sledećem sastanku“, navodi se u
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Lideri EU složili se da odgovore na finansijske potrebe Ukrajine u naredne dve godine

Lideri EU složili se da odgovore na finansijske potrebe Ukrajine u naredne dve godine

RTV pre 14 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaEUEvropska komisijaKijev

Svet, najnovije vesti »

Tramp će se sastati sa Sijem 30. oktobra u Južnoj Koreji

Tramp će se sastati sa Sijem 30. oktobra u Južnoj Koreji

RTV pre 4 minuta
Lideri EU složili se da odgovore na finansijske potrebe Ukrajine u naredne dve godine

Lideri EU složili se da odgovore na finansijske potrebe Ukrajine u naredne dve godine

RTV pre 14 minuta
Tramp udario na Putinovu kasu: SAD uvodi najteže sankcije Rusiji od početka rata, zašto baš sad i sa kojim posledicama

Tramp udario na Putinovu kasu: SAD uvodi najteže sankcije Rusiji od početka rata, zašto baš sad i sa kojim posledicama

Nova pre 8 minuta
Gruzijska policija zaplenila 250 kilograma heroina u paketima vlažnih maramica

Gruzijska policija zaplenila 250 kilograma heroina u paketima vlažnih maramica

RTS pre 8 minuta
"Bio je nešto posebno": Da li "Sunce zalazi" nad Makronom kao glavnim vizionarom Evrope?

"Bio je nešto posebno": Da li "Sunce zalazi" nad Makronom kao glavnim vizionarom Evrope?

Euronews pre 8 minuta