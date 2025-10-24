Stefan je novi Dončić - srpski biser koji igra za Sloveniju: Rodio se dok mu je tata obarao rekorde ABA lige

Crvena zvezda je posle mučenja u prvom poluvremenu savladala Baskoniju u Evroligi, a na ovom meču je prvi put u Evroligi ozbiljniju minutažu dobio mladi Stefan Joksimović.

Slovenački bek rođen 16. novembra 2008. godine je već debitovao, ali tek se sada upisao u statistiku. Protiv Olimpijakosa je u prvom kolu dobio prvu evroligašku sekundu, u prošlom kolu sa Partizanom je za tri minuta na terenu ostao bez učinka, a sada je u meču sa Zvezdom imao 5 poena, 3 skoka i 2 asistencije za 14 minuta u igri. Ako vam njegovo prezime zvuči poznato, u pravu ste. On je sin Nebojše Joksimovića, nekada dugogodišnjeg reprezentativca Slovenije,