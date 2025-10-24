Od predsednikovog "terorističkog akta" nije ostalo ni "t": Romska partija upozorava na drugo krivično delo

N1 Info pre 48 minuta  |  Maja Nikolić
Od predsednikovog "terorističkog akta" nije ostalo ni "t": Romska partija upozorava na drugo krivično delo

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Vladan A. koji je pre dva dana pucao u čoveka i ranio ga, a onda i izazvao požar u šatoru ispred Skupštine.

On se sumnjiči za ubistvo u pokušaju, a na saslušanju se branio ćutanjem. Na jedno drugo krivično delo u ovom slučaju upozorava Romska partija - tvrde da naprednjaci vrbuju socijalno ugrožene ljude, među kojima su i Romi, a sa ciljem da im skupovi izgledaju masovnije. Još se dimilo nad Narodnom skupštinom od vatre koja je, nakon pucnjave, izbila u jednom od šatora u takozvanom Ćacilendu, kad je predsednik Vučić s drugog kraja grada bacio iskru - nemoj nekom da je
Uhapšen 75-godišnjak u Barajevu: Nakon rasprave s čovekom pucao u pravcu njegove kuće, pa pobegao

N1 Info pre 42 minuta
Osumnjičeni za pucnjavu i paljenje šatora ispred Skupštine ostaje u pritvoru

Serbian News Media pre 27 minuta
Poznat identitet pucača iz barajeva! Oglasio se MUP sa najnovijim informacijama o pucnjavi: Nakon svađe zapucao poznaniku na…

Kurir pre 28 minuta
Uhapšen muškarac u Barajevu zbog pucnjave: Sumnja se da je ispalio hitac nakon svađe sa meštaninom

Euronews pre 32 minuta
Barajevo: Uhapšen sedamdesetpetogodišnjak zbog pucnjave na kuću i pretnji, pronađen pištolj i municija

Serbian News Media pre 32 minuta
Policija privela vođu “Narodnih patrola” zbog rasne diskriminacije i poziva na obračun s migrantima

Serbian News Media pre 32 minuta
Pucač iz Barajeva je deda! Mup se oglasio: Pronađen pištolj i čak 117 komada municije

Telegraf pre 38 minuta
Nesvakidašnja nesreća u Novom Sadu: Automobil prevrnut preko bankine na krovu (video)

Blic pre 22 minuta
"Raduloviću, otkud ti: Ovde?" Policajac osuđen na tri i po godine zatvora zbog pokušaja ubistva sina čoveka bliskog…

Blic pre 2 minuta
Sudarili se automobil i traktor: Nezgoda u Novom Sadu, saobraćaj se odvija otežano (video)

Blic pre 28 minuta
Od predsednikovog "terorističkog akta" nije ostalo ni "t": Romska partija upozorava na drugo krivično delo

N1 Info pre 48 minuta
Uhapšen 75-godišnjak u Barajevu: Nakon rasprave s čovekom pucao u pravcu njegove kuće, pa pobegao

N1 Info pre 42 minuta