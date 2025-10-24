Od predsednikovog "terorističkog akta" nije ostalo ni "t": Romska partija upozorava na drugo krivično delo

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Vladan A. koji je pre dva dana pucao u čoveka i ranio ga, a onda i izazvao požar u šatoru ispred Skupštine.

On se sumnjiči za ubistvo u pokušaju, a na saslušanju se branio ćutanjem. Na jedno drugo krivično delo u ovom slučaju upozorava Romska partija - tvrde da naprednjaci vrbuju socijalno ugrožene ljude, među kojima su i Romi, a sa ciljem da im skupovi izgledaju masovnije. Još se dimilo nad Narodnom skupštinom od vatre koja je, nakon pucnjave, izbila u jednom od šatora u takozvanom Ćacilendu, kad je predsednik Vučić s drugog kraja grada bacio iskru - nemoj nekom da je