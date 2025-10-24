Nove cene goriva u Srbiji i posledice američkih sankcija NIS-u

Naslovi.ai pre 25 minuta
Nove cene goriva u Srbiji i posledice američkih sankcija NIS-u

Cene evrodizela i benzina porasle za dinar, zabrinutost zbog sankcija i mogućih lančanih efekata u ekonomiji.

Od 24. oktobra do 31. oktobra, litar evrodizela u Srbiji koštaće maksimalno 193 dinara, a benzina evropremijum BMB 177 dinara, što je poskupljenje od jednog dinara u odnosu na prethodnu nedelju. Ove cene su regulisane uredbom Vlade Srbije o ograničenju cena goriva. N1 Info B92 Ekapija

Uvođenje američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), pod većinskim ruskim vlasništvom, izazvalo je zabrinutost zbog mogućih dugoročnih posledica na energetsku bezbednost i cenu hrane. Iako vlasti tvrde da su zalihe goriva stabilne, tržište reaguje na skuplji uvoz derivata jer NIS ne može da sarađuje sa pojedinim zapadnim partnerima i bankama, što može dovesti do lančane reakcije poskupljenja u poljoprivredi i transportu. Blic Kamatica Vrele gume

