Jelica Minić: Evropska narodna partija se distancira od SNS, insistirali da Srbija ne sledi evropsku politiku

Nova pre 41 minuta  |  Autor: N1
I dok je u Strazburu izglasana rezolucija Evropskog parlamenta u kojoj se vlast u Srbiji oštro kritikuje, a studenti koji protestuju podržavaju, u Londonu se održava još jedan sastanak u okviru Berlinskog procesa.

Inicijativa koja je obećavala mnogo, donela malo, ali i pozornica na kojoj Srbija i dalje igra na proevrospku kartu, iako tamo šalje proruskog predsednika Vlade. Da li je inicijativa koja je trebalo da približi Zapadni Balkan Evropskoj uniji postala samo mrtvo slovo na papiru? Kako za N1 navodi Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji, rezolucija Evropskog parlamenta o Srbiji, izuzetno je oštra. „Ova rezolucija je, po mom mišljenju, strašna. Ovo je rentgenski
N1 Info pre 1 sat
