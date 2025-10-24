„Ne može ovako“: Obradović žestoko kritikovao igrače nakon ubedljivog trijumfa, zbog ovog će biti razgovora u svlačionici VIDEO…

Saša Obradović je vezao treći trijumf u Evroligi od kada je seo na klupu Crvene zvezde, a ovog puta su crveno-beli sa 90:72 zakucali za dno Baskoniju koja sada ima 0-6.

Obradović je, ipak, bio pomalo neočekivano oštar prema igračima jer nisu radili ono što je od njih tražio. „Nismo pobedili kao što smo planirali. Pobedili smo i srećni smo zbog toga. Igrali smo previše nervozno i individualno u prvom poluvremenu, ali smo se podigli u drugom poluvremenu“, poručio je Obradović. Nije bio zadovoljan jer crveno-beli još uvek nisu naučili kako da kontrolišu šta se dešava na meču (najbolje poteze sa susreta pogledajte na početku vesti).