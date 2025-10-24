Partizan dočekuje razigrane Francuze

Crno-beli“ večeras od 20.30 časova u Beogradskoj areni igra protiv Pariza. – Pokuševski: Čeka nas specifična utakmica, spremni smo

Nastavljaju se obaveze u Evroligi, a šesto kolo takmičenja za Partizan znači veoma zahtevan izazov u vidu Pariza kog večeras od 20.30 časova dočekuju u Beogradskoj areni. Nimalo lak duel protiv ekipe koja zaista igra svoj stil igre – retko reprodukovan. Po uzoru na moderan NBA, Francuzi vole da šutiraju trojke pa su zato bez ikakve sumnje tim koji ih najviše pokušava do sada (173). Četvrti su po proseku postignutih poena na utakmici ove sezone (92.2), a takođe i