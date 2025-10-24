Istorija u San Francisku - Gordon rame uz rame sa Džordanom, Čejmberlenom i Irvingom

Košarkaš Denvera Aron Gordon postigao je 50 poena u prvom meču u NBA sezoni, što je pre njega učinilo samo šest igrača u istoriji najkvalitetnije lige na svetu.

Sa 50 postignutih poena, što mu je novi rekord karijere, Aron Gordon nije uspeo da obezbedi Denver nagetsima pobedu protiv Golden Stejta i razigranog Stefa Karija, ali je svoje ime velikim slovima upisao u istoriju NBA lige. Saigrač srpskog reprezentativca Nikole Jokića tek je šesti košarkaš koji je na prvoj utakmici u NBA sezoni postigao 50 ili više poena. Pre njega to su učinili samo Vilt Čejmberlen, Eldžin Bejlor, Entoni Dejvis, Kajri Irving i Majkl Džordan u