Mali: Za nas svaka nova fabrika znači sigurnost, nova radna mesta i bazu za rast

STARA PAZOVA - Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas, povodom otvaranje nove fabrike nemačke kompanije Milbauer za proizvodnju biometrijskih dokumenata uz primenu veštačke inteligencije, da za Srbiju svaka nova fabrika znači sigurnost, nova radna mesta, bazu za rast i boljitak.

"Danas je u Staroj Pazovi otvorena jedna od najboljih fabrika u svetu, nemačke kompanije Milbauer, za proizvodnju biometrijskih dokumenata uz primenu veštačke inteligencije. Ovakvi dani su velika motivacija za sve nas koji smo u protekloj deceniji sve svoje napore u radu usmerili ka tome da Srbija napreduje, da se razvija i ekonomski raste, jer samo to donosi bolji život građanima Srbije", napisao je Mali na svom Instagram nalogu. Kako je naveo, u Staroj Pazovi će