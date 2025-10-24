Mali: Za nas svaka nova fabrika znači sigurnost, nova radna mesta i bazu za rast

RTV pre 14 minuta  |  Tanjug
Mali: Za nas svaka nova fabrika znači sigurnost, nova radna mesta i bazu za rast

STARA PAZOVA - Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas, povodom otvaranje nove fabrike nemačke kompanije Milbauer za proizvodnju biometrijskih dokumenata uz primenu veštačke inteligencije, da za Srbiju svaka nova fabrika znači sigurnost, nova radna mesta, bazu za rast i boljitak.

"Danas je u Staroj Pazovi otvorena jedna od najboljih fabrika u svetu, nemačke kompanije Milbauer, za proizvodnju biometrijskih dokumenata uz primenu veštačke inteligencije. Ovakvi dani su velika motivacija za sve nas koji smo u protekloj deceniji sve svoje napore u radu usmerili ka tome da Srbija napreduje, da se razvija i ekonomski raste, jer samo to donosi bolji život građanima Srbije", napisao je Mali na svom Instagram nalogu. Kako je naveo, u Staroj Pazovi će
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Nemačka kompanija Muehlbauer otvorila drugu fabriku u Srbiji

Nemačka kompanija Muehlbauer otvorila drugu fabriku u Srbiji

Bloomberg Adria pre 49 minuta
Mali: Otvorena jedna od najboljih fabrika; Srbija će biti centar sveta zbog EXPO 2027 FOTO

Mali: Otvorena jedna od najboljih fabrika; Srbija će biti centar sveta zbog EXPO 2027 FOTO

B92 pre 37 minuta
Predsednik Vučić otvorio fabriku "Muehlbauer": Ovo je jedan od kamena temeljaca moderne Srbije (FOTO/VIDEO)

Predsednik Vučić otvorio fabriku "Muehlbauer": Ovo je jedan od kamena temeljaca moderne Srbije (FOTO/VIDEO)

Euronews pre 1 sat
"Probudi se, razbudi se, ajde malo živosti unesi": Vučić se direktno obratio ministrima u Vladi: "Izgledate kao da ste 14…

"Probudi se, razbudi se, ajde malo živosti unesi": Vučić se direktno obratio ministrima u Vladi: "Izgledate kao da ste 14 grmljavina preživeli na putu dovde" (video)

Blic pre 1 sat
Vučić: Srbija sa radošću prihvata kritike iz Nemačke

Vučić: Srbija sa radošću prihvata kritike iz Nemačke

NIN pre 1 sat
"Imaćemo najmodernije pasoše": Vučić na otvaranju nove fabrike Muehlbauer u Staroj Pazovi: "To što oni rade je najbolje na…

"Imaćemo najmodernije pasoše": Vučić na otvaranju nove fabrike Muehlbauer u Staroj Pazovi: "To što oni rade je najbolje na svetu" (foto/video)

Blic pre 1 sat
Vučić: Srbija sa radošću prihvata kritike Nemačke

Vučić: Srbija sa radošću prihvata kritike Nemačke

Vesti online pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Nemačkanova radna mestaSiniša MaliStara Pazova

Ekonomija, najnovije vesti »

Kelić: Izmena uredbe o cenama pokušaj da vlast kaže da još nešto može da uradi

Kelić: Izmena uredbe o cenama pokušaj da vlast kaže da još nešto može da uradi

Nova ekonomija pre 8 minuta
Koliko stranaca zapravo radi u Nemačkoj?

Koliko stranaca zapravo radi u Nemačkoj?

Kamatica pre 23 minuta
Brnabić: Nova investicija Milbauera pokazatelj da investitori i dalje veruju u Srbiju

Brnabić: Nova investicija Milbauera pokazatelj da investitori i dalje veruju u Srbiju

RTV pre 7 minuta
Raspisan Javni poziv za podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju, rok 24.novembar

Raspisan Javni poziv za podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju, rok 24.novembar

RTV pre 24 minuta
Prosečna plata u avgustu 105.590 dinara, polovina zaposlenih radila za manje od 83.535 dinara

Prosečna plata u avgustu 105.590 dinara, polovina zaposlenih radila za manje od 83.535 dinara

N1 Info pre 3 minuta