Vučić se sastaje sa ministrom finansija Azerbejdžana

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u petak, 24. oktobra sa ministrom finansija Republike Azerbejdžan Sahilom Babajevim, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Oni će se sastati u 10 sati, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu. Babajev boravi u Srbiji gde je danas prisustvovao otvaranju poslovnog foruma Srbija - Azerbejdžan čiji je cilj unapređenje ekonomske saradnje i novih poslovnih kontakata kroz B2B susrete između srpskih i azerbejdžanskih kompanija.
