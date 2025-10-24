(VIDEO) Kalezić: Stvaramo dovoljno šansi, moraju doći i golovi

Sport klub pre 51 minuta  |  Autor: Milan Stojiljković
U okviru 13. kola Superlige Srbije, fudbaleri TSC-a u subotu, 25. oktobra, od 15 časova gostuju ekipi Radničkog 1923 u Kragujevcu, sa jasnim ciljem da pruže kvalitetnu partiju i osvoje bodove.

Šef stručnog štaba TSC-a, Darije Kalezić, istakao je da Radnički poseduje kvalitetan i ofanzivan tim, ali i da promena trenera u redovima rivala unosi određenu neizvesnost. „Radnički je upravo, po treći put od početka sezone, promenio trenera i mi ne znamo njegove planove i hoće li i dalje igrati napadački ili će osmisliti drugačiju strategiju. Sada je na nama da se fokusiramo na ono što dobro radimo i što možemo bolje, kao i da analiziramo kvalitet pojedinih
