Jokić promašio za pobedu: "Uvek bi uzeo takav šut"

Premda je bio jedan od najboljih u svom timu, ostvario tripl-dabl učinak, Nikola Jokić je promašio šut za pobedu Denvera, pa se otišlo u produžetak u kom je slavio Golden Stejt 137:131. "Promašio sam šut za pobedu, dešava se, uvek bi uzeo takav šut", reko je Jokić.

Stef Kari je praktično doneo pobedu Voriorsima. "On je bio u sali i šutirao je, zbog toga je toliko napredovao". Jokić je u drum poluvremenu meča postigao pet poena uz 3/14 iz igre. "Mislim moram da se adaptiram, većina šuteva za tri poena koje sam uzeo su bila otvorena, trebalo je da ubacim. Svako ko ubaci deset trojki, jako je lako igrati sa njim", rekao je srpski centar.