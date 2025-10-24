Jokić promašio za pobedu: "Uvek bi uzeo takav šut"

Sportske.net pre 13 minuta  |  Sportske.net
Jokić promašio za pobedu: "Uvek bi uzeo takav šut"

Premda je bio jedan od najboljih u svom timu, ostvario tripl-dabl učinak, Nikola Jokić je promašio šut za pobedu Denvera, pa se otišlo u produžetak u kom je slavio Golden Stejt 137:131. "Promašio sam šut za pobedu, dešava se, uvek bi uzeo takav šut", reko je Jokić.

Stef Kari je praktično doneo pobedu Voriorsima. "On je bio u sali i šutirao je, zbog toga je toliko napredovao". Jokić je u drum poluvremenu meča postigao pet poena uz 3/14 iz igre. "Mislim moram da se adaptiram, većina šuteva za tri poena koje sam uzeo su bila otvorena, trebalo je da ubacim. Svako ko ubaci deset trojki, jako je lako igrati sa njim", rekao je srpski centar.
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Kodi objavom na srpskom zapalio delije: Evo šta je heroj Crvene zvezde poručio fanovima!

Kodi objavom na srpskom zapalio delije: Evo šta je heroj Crvene zvezde poručio fanovima!

Hot sport pre 33 minuta
Nba liga: Golden Stejt pobedio Denver posle produžetka, Jokić postigao tripl-dabl, Topić nije igrao zbog povrede u pobedi…

Nba liga: Golden Stejt pobedio Denver posle produžetka, Jokić postigao tripl-dabl, Topić nije igrao zbog povrede u pobedi Oklahome

Dnevnik pre 24 minuta
Jokić izjednačio još jedan rekord u NBA ligi, po ovim brojkama niko nije bolji od njega

Jokić izjednačio još jedan rekord u NBA ligi, po ovim brojkama niko nije bolji od njega

Nova pre 14 minuta
MVP s "penala" - Šej šutirao 40 slobodnih u dve utakmice! VIDEO

MVP s "penala" - Šej šutirao 40 slobodnih u dve utakmice! VIDEO

B92 pre 43 minuta
Prvi meč sezone, a već kandidat za utakmicu godine: Trip-dabl Jokića i 50 poena Gordona malo za Stefa Karija!

Prvi meč sezone, a već kandidat za utakmicu godine: Trip-dabl Jokića i 50 poena Gordona malo za Stefa Karija!

Hot sport pre 1 sat
"Promašio sam, a uvek bih uradio isto": Jokić se oglasio nakon poraza Denvera

"Promašio sam, a uvek bih uradio isto": Jokić se oglasio nakon poraza Denvera

Mondo pre 1 sat
Oglasio se Nikola Jokić! Evo šta je rekao nakon brutalnih kritika Amerikanaca

Oglasio se Nikola Jokić! Evo šta je rekao nakon brutalnih kritika Amerikanaca

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Marina Maljković nije više selektorka košarkašica Srbije

Marina Maljković nije više selektorka košarkašica Srbije

Nedeljnik pre 49 minuta
Marina Maljković nije više selektorka košarkašica Srbije

Marina Maljković nije više selektorka košarkašica Srbije

RTV pre 33 minuta
Marina Maljković nije više selektorka reprezentacije Srbije

Marina Maljković nije više selektorka reprezentacije Srbije

RTS pre 14 minuta
Vučić veliki optimista: Partizan i Zvezda će ići na fajnal-for košarkaške Evrolige

Vučić veliki optimista: Partizan i Zvezda će ići na fajnal-for košarkaške Evrolige

Danas pre 24 minuta
Kodi objavom na srpskom zapalio delije: Evo šta je heroj Crvene zvezde poručio fanovima!

Kodi objavom na srpskom zapalio delije: Evo šta je heroj Crvene zvezde poručio fanovima!

Hot sport pre 33 minuta