Tek je počelo, a Jokić popunio još jednu istorijsku kolonu

Nikola Jokić je bio je jedan od lidera Denvera u porazu od Golden Stejta 137:131.

Možda je Stef Kari stao na put pobede sa 42 poena, a nije pomoglo ni 50 poena sjajnog Erona Gordona, ali Jokić je ipak ispisao nove stranice istorije. Srpski centar je utakmicu završio sa 21 poenom, 13 skokova i 10 asistencija, što mu je četvrti tripl-dabl na otvaranju sezone. Tako se Jokić izjednačio sa Oskarom Robertsonom kojem je tokom karijere takođe četiri puta pošlo za rukom da bude trocifren u tri kolone na startu regularnog dela najjače lige sveta.