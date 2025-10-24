Micićeva dominacija – Petrušev dobar u lošem Dubaiju

Micićeva dominacija – Petrušev dobar u lošem Dubaiju

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva pobedili su u Sofiji Monako rezultatom 85:77 u meču 6. kola Evrolige. Izraelce je do trijumfa vodio Vasilije Micić, koji je sa 22 poena bio najefikasniji. Vasa je imao i tri asistencije. Odličnu partiju pružio je i Filip Petrušev, čiji dabl-dabl nije pomogao Dubaiju da izbegne poraz od Liona u Francuskoj.

Filip Petrušev meč je završio sa 13 poena uz 10 skokova i tri asistencije za 30 minuta provedenih na parketu. Najefikasniji je bio Bejkon sa 22 poena, Kabengele je imao dva manje. S druge strane, prekaljeni Nando de Kolo vodio je Asvel ka trijumfu. Identičan broj poena imao je i Vasilije Micić u pobedi Hapoel Tel Aviva. Srpski reprezentativac šutirao je 4/4 za dva poena i 4/5 za tri. Džonatan Motli je postigao 17 poena za Hapoel, dok su Kolin Malkom i Danijel
